Le notizie di oggi ore 18

Fonte : agi

(Di giovedì 3 ottobre 2019) CONSIP: LOTTI E DEL SETTE A GIUDIZIO, PROSCIOLTO SCAFARTO Il gup Clementina Forleo ha deciso che andranno a processo anche il generale dei carabinieri Saltalamacchia e gli imprenditori Russo e Vannoni. Prosciolto il colonnello Sessa. L'ex ministro Pd: "Uno tsunami, affronterò il processo a testa alta". CUCCHI: IL PM CHIEDE 18 ANNI PER I DUE CARABINIERI, "MA NON È UN PROCESSO ALL'ARMA" Sollecitate pene severe per Di Bernardo e D'Alessandro. Per Tedesco, che aveva raccontato il pestaggio, chiesta solo una condanna per falso. Il magistrato: "Non vogliamo pene esemplari ma giuste". Ilaria: "Un processo che ci riavvicina allo Stato". PAURA A PARIGI: FUNZIONARIO FA STRAGE DENTRO UN COMMISSARIATO L'assalitore, armato di coltello, ha ucciso 4 persone prima di essere abbattuto dalla polizia. MANOVRA: CONTE LANCIA APPELLO AGLI INDUSTRIALI E PROMETTE MENO TASSE Il premier ad ...

lucfontana : Il testamento di Livio Garzanti: 90 milioni per gli anziani in difficoltà | #daleggere Giangiacomo Schiavi oggi su… - Gazzetta_it : #Buongiorno con la #primapagina di oggi ?? Champions, rabbia Inter ?? Addio Signor Mapei -7?? Arriva @ilfestivalsport… - ilfoglio_it : Oggi nel Foglio ci sono 'GranMilano' e 'Roma Capoccia', due pagine curate da @maurizio_crippa e @SalvatoreMerlo co… -