Instagram silenzia i bulli | i commenti sgraditi si possono oscurare

Instagram - come bloccare un utente indesiderato con la nuova funzione "Silenzia" : Dopo alcuni mesi di test, Instagram ha attivato il tasto «Silenzia»: una nuova funzionalità per proteggere il proprio account da interazioni indesiderate. Un'arma in più a disposizione degli utenti per combattere il fenomeno del bullismo e mettere a tacere un profilo considerato particolarmente sgradevole. La mossa del social si è resa necessaria per cercare di placare il clima d'odio che si respira ...