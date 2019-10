Il Segreto | Elsa non rivede più Alvaro? Dopo tanto tempo | lui sorprende

Il Segreto puntate 5 e 6 ottobre : Antolina dice a tutti la verità sull'eredità di Elsa : Gli appuntamenti con Il Segreto di sabato 5 e domenica 6 ottobre saranno un tripudio di colpi di scena e rivelazioni un po' inattese. In tali episodi vedremo che Isaac continuerà a essere sulle tracce di Antolina e Alvaro. I due, infatti, si sono dati alla fuga subito dopo l'annullamento inaspettato del matrimonio. L'uomo è intento a vendicare Elsa proprio per il torto subito sull'altare. La donna starà molto male per quanto accaduto e, ...

Il Segreto - spoiler 3 e 4 ottobre : Elsa ha un malore - Francisca uccide Roberto : Torna lo spazio con le novità su Il Segreto, lo sceneggiato nato da un'idea di Aurora Guerra che narra gli intrighi e gli amori impossibili di Puente Viejo. Gli spoiler degli episodi di giovedì 3 e venerdì 4 ottobre annunciano grossi colpi di scena per i telespettatori italiani. In particolare, la salute di Elsa Laguna avrà un tracollo in seguito ad una lite con Antolina, mentre Roberto Sanchez troverà la morte dopo essere stato smascherato da ...

Il Segreto anticipazioni : Isaac minaccia di denunciare la Ramos se non lascia in pace Elsa : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera iberica prodotta da Boomerang TV e trasmessa sulla rete televisiva Canale 5. Le anticipazioni delle prossime puntate italiane si soffermano ancora una volta su Antolina Ramos, Isaac Guerrero e Elsa Laguna. Se quest'ultima finirà in carcere dove subirà le più atroci sevizie, il falegname minaccerà la moglie di denunciarla per la morte di Jesus, il figlio di Amancio perito all'inizio ...

Il Segreto - trame settimana dal 6 ottobre : Antolina ed Elsa litigano in maniera accesa : Le anticipazioni de Il Segreto, per quel che riguarda le puntate che andranno in onda da domenica 6 a sabato 12 ottobre dalle ore dalle ore 16:10 su Canale 5, rivelano che Alvaro Fernandez confiderà a Isaac Guerrero tutta la verità sulla gravidanza di Antolina mentre Severo andrà in rovina economica. Infine, i telespettatori della soap opera scopriranno che Saul Ortega e Julieta Uriarte sono arrivati sani e salvi a Roma dopo la loro fuga da ...

Il Segreto anticipazioni : Rufina riduce in fin di vita Elsa su ordine di Antolina : Le anticipazioni de Il Segreto relative alle puntate in onda in queste settimane su Canale 5 annunciano brutte notizie per Elsa Laguna. La donna, infatti, rischierà di morire per colpa delle violenze da parte di Rufina, una complice di Antolina Ramos. Il Segreto: la vendetta di Antolina La vendetta di Antolina sarà al centro delle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Dagli spoiler de Il Segreto si evince che tutto inizierà quando ...

Il Segreto - spoiler 29 e 30 settembre : Isaac sulle tracce di Alvaro per vendicare Elsa : Torna lo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra, punta di diamante di Canale 5. Gli spoiler delle puntate in onda domenica 29 e lunedì 30 settembre, annunciano una grandissima delusione per Elsa Laguna. Nel dettaglio, la donna scoprirà di essere stata mollata e depredata a poche ore dalle nozze da Alvaro Fernandez, fuggito nel frattempo da Puente Viejo. Un comportamento che genererà le furie di Isaac Guerrero, ...

