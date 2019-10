I neuroscienziati mettono in guardia dallo stigmatizzare chi è dipendente dai videogiochi

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 3 ottobre 2019) La dipendenza daiè sintomo o malattia? Ebbene, iinvitano alla prudenza in questo campo, in quantochi abusa ti tale medium potrebbe essere un atto molto superficiale ed avventato.Secondo Nastasia Griffioenm, ricercatrice presso il GEMH Lab, non vi sono evidenze di come ipossano aprire la strada a depressione e stati di ansia. Ipotrebbero però rappresentare un "mezzo tramite cui la gente fa fronte affronta i propri problemi", afferma la dottoressa."Penso che tutti siamo d'accordo sul fatto che vi sono certe situazioni in cui qualsiasi cosa possa diventare problematica" continua la ricercatrice. "E' come dire che mangiare fa male. Vi sono volte in cui il cibo ci possa nuocere alla salute, altre in cui ciò non avviene".Leggi altro...

