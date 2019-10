È stato un sogno Marchisio si ritira | poi scende in campo e strappa un

Quagliarella a Dazn : Napoli… è sempre stato il mio sogno. Sarebbe bello giocare ancora in azzurro : Fabio Quagliarella ha rilasciato una lunga intervista a Diletta Leotta su Dazn in cui ha parlato anche del suo grande sogno il Napoli “Da bambino ho fatto tanti provini per il Napoli… è sempre stato il mio sogno. L’anno di Napoli poi ho giocato bene, sono andato in doppia cifra e eravamo andati in Europa, quindi non avevo nulla da rimproverarmi, i problemi venivano da fuori dal campo. Sono stati momenti difficili per me e la mia famiglia. ...

Milano - rapper arrestato per aggressione e rapina : “Avevo bisogno di soldi per la base del mio nuovo singolo” : Volevano acquistare una base musicale, ma non avevano i soldi. Così hanno aggredito brutalmente in via Val Sabbia a Milano lo scorso 4 agosto un cittadino cinese di 26 anni per rubargli il telefono e avere il denaro necessario. In manette è finito il rapper 18enne Adamo Bara Luxury e il suo complice di 17 anni. “Avevo bisogno di soldi per comprare la base del mio nuovo singolo“, ha spiegato il giovane rapper agli agenti del ...

Governo Conte 2 - Di Maio : “Con Beppe Grillo differenze di vedute su programma - ma non c’è stato bisogno di chiarirsi. Ci vogliamo bene” : “Beppe Grillo? Con lui ci sono state differenze di vedute sui 20 punti, sul programma, ma non c’è stato alcun bisogno di chiarimento”. A rivendicarlo Luigi Di Maio, capo politico del M5s, nel corso della conferenza stampa dopo il via libera degli iscritti M5s su Rousseau al nuovo Governo Conte con il Pd. “Giustamente una persona che guarda avanti come Beppe, guarda quei 20 punti e pensa sempre che siano troppo poco. Ci ...