Dazi | Coldiretti | colpito mezzo miliardo di export alimentare

(Di giovedì 3 ottobre 2019) “Sono colpite daUsa del 25% le esportazioni agroalimentari Made in Italy per un valore di circadi euro con la presenza nella black list di prodotti come Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Pecorino, e altri prodotti lattiero caseari, prosciutti, crostacei, molluschi agrumi, succhi e liquori mentre sono salvi gli elementi base della dieta mediterranea come olio extravergine di oliva, conserve di pomodoro, pasta e vino“: è quanto stima lasulla base della nuova black list del Dipartimento del Commercio statunitense (USTR) in pubblicazione sul Registro Federale che entrerà in vigore il 18 Ottobre. “I prodotti piu’ colpiti per l’Italia – sottolinea la– sono il Parmigiano Reggiano ed il Grana Padano con un valore delle esportazioni di 150 milioni di euro nel 2018 in aumento del 26% nel primo semestre di quest’anno ma anche ...

