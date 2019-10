Brasile | 12enne abusa di una bimba autistica di 9 anni e la uccide

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Da San Paolo () arriva la cronaca di una vicenda agghiacciante. Unadi 9è stata violentata ed uccisa da un ragazzino di soli 12. La piccola, Raíssa Caparelli, era scomparsa domenica, mentre, con la famiglia, stava partecipando ad un evento benefico. Poco più tardi, in un bosco, è stata ritrovata senza vita. Il suo giovanissimo omicida ha confessato. La scomparsa della piccola Raissa Domenica 29 settembre, Raíssa Eloá Caparelli Dadona ha partecipato con la mamma Rosevânia ed il fratellino ad un evento benefico organizzato dal Centro Educacional Unificado di São Bernardo do Campo (subprefettura di Perus, un sobborgo a nord della città di San Paolo). Per lei, unatimida con problemi di autismo, doveva essere un'occasione di socializzazione e di svago. Ad un certo punto, però, intorno a mezzogiorno, la madre ed il fratellino si sono allontanati per ...

