“Avete il malocchio e dovete curarvi” | santona si presenta in casa e truffa decine di

Fonte : fanpage

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Con la stessa tecnica la 44enne avrebbe messo a segno almeno una decina di colpi in Ogliastra. Ogni volta siva con un nome diverso e portar via monili in oro. Catturata dai carabinieri a Cagliari dopo un ano di ricerca , è stata condotta subito in carcere perché sulla sua testa pende già un condanna a 13 anni e tre mesi di reclusione per precedenti reati.

