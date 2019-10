Roma | Petrachi e quella trattativa con l’Inter per Dzeko | era ancora dirigente del

Il Tempo : Roma - il ds Petrachi a rischio squalifica : Secondo quanto riporta Il Tempo, il direttore sportivo della Roma, Gianluca Petrachi, rischierebbe una squalifica. Il ds sarebbe finito sotto la lente di ingrandimento della Figc. L’accusa sarebbe di avere iniziato a lavorare per il club giallorosso quando era ancora sotto contratto con il Torino. Sulla vicenda la Procura Federale avrebbe aperto un’inchiesta proprio su segnalazione della Federazione. Un caso che rischia di diventare ...

Roma - Mkhitaryan si presenta : “Ecco dove mi esprimo al meglio”. Petrachi : “Lui e Smalling operazioni furbe” : L’ultimo giorno di calciomercato ha permesso alla Roma di assicurarsi Henrikh Mkhitaryan. Il calciatore armeno, dopo le due gare di qualificazione con la sua nazionale, è tornato nella capitale per essere presentato a stampa e tifosi. Queste le sue parole. “Sono molto contento di essere qui. Prima di arrivare, recentemente, ho vissuto un periodo non facile. Adesso comincia per me una nuova avventura. Sono consapevole ...

Calciomercato Roma - pazza idea last minut per Petrachi : i giallorossi ci provano per Mkhitaryan : Il club giallorosso è vicinissimo a chiudere per l’esterno armeno dell’Arsenal, nottata decisiva per arrivare alla fumata bianca La Roma tenta il colpo Mkhitaryan, il club giallorosso infatti ha intenzione di mettere le mani sull’esterno armeno di proprietà dell’Arsenal. Un possibile colpo last minute per Petrachi, che ha già allacciato i contatti con la società inglese, disposta a privarsi del classe ’89. La ...

Roma - Petrachi : “Schick me lo hanno richiesto più club - per Kalinic vedremo domani” : “Trovo assurdo che ancora oggi si parli di calciomercato, che è aperto, mentre le squadre stanno giocando la seconda giornata di campionato. Le regole vengono fatte purtroppo da chi non ha mai giocato al calcio e da chi non conosce l’ansia e le emozioni di chi deve scendere in campo”. Queste le parole di Gianluca Petrachi, direttore sportivo del team giallorosso, a pochi minuti dal via di Lazio-Roma, ai microfoni di Sky ...