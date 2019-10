Renato Zero ' io peccatore eccellente' ' Condanno l' aborto come anticoncezionale'

Renato Zero : "In 'La culla è vuota' canto contro il crollo delle nascite in Italia" - : Paolo Giordano Nel nuovo «folle» disco il cantante romano si muove a tutto campo tra musica e attualità In effetti un Renato Zero così in forma non si vedeva da un bel po'. Forse per questo ha fatto ascoltare il nuovo album Zero il Folle qui all'Auditorium Parco della Musica, e ha soffiato davanti ai fan sulla candelina della torta di compleanno. Sessantanove anni sarebbero l'età giusta per una onorevole pensione. E invece Renato ...

Renato Zero presenta “Zero il Folle” in uscita il 4 ottobre. Dal 1 novembre in Tour : Si e’ svolto oggi a Roma, all’Auditorium Parco della Musica, l’incontro tra Renato Zero e la stampa per la presentazione del suo nuovo album “Zero il Folle” in uscita il prossimo 4 ottobre. Un disco ricco di contenuti, che spazia tra svariati temi – l’ambiente, il calo delle nascite, la tecnologia, il rapporto con Dio – che il cantante romano ha deciso di presentare oggi, 30 settembre, giorno del suo 69esimo compleanno, insieme a ...

Renato Zero festeggia i 69 anni con torta e auguri dei fan : Nel giorno del suo 69esimo compleanno Renato Zero ha presentato il suo nuovo disco "Zero il folle", in uscita il 4 ottobre, a Roma in un Auditorium Parco della Musica aperto eccezionalmente anche a un gruppo di fan. Il pubblico gli ha cantato "tanti auguri", poi è arrivata la torta con le 4 copertine dell'album e un mazzo di fiori per l'artista. Nel nuovo disco, tra i tanti temi trattati spicca quello ambientale. E così, nel corso della ...

Renato Zero : "Greta? Una bimbetta che dice la verità. Sara Ferragni? Non sto sui social" : “Greta Thunberg? Di solito, le persone che hanno più anni dicono delle gran cazzate e spesso, come accade oggi, sono stranamente frastornati da tutto questo clamore che è riuscita a suscitare una bimbetta come lei che grida ai potenti e alle persone che non vuole morire intossicata e che vuole un mondo migliore”. Nel giorno del suo sessantanovesimo compleanno, Renato Zero, il cantautore italiano dei record con oltre 50 ...

Renato Zero torna con l'album 'Zero il folle' - : Presentato oggi a Roma la nuova fatica del cantautore italiano

Loredana Bertè e Renato Zero : Ecco Perchè Hanno Litigato! : Loredana Bertè e Renato Zero, amici di vecchia data, Hanno litigato. I telespettatori sono ansiosi di scoprire i motivi che Hanno portato i due artisti a non parlarsi più! Loredana Bertè, ospite in un programma di Barbara D’Urso, ha ripercorso la sua carriera artistica non senza parlare del rapporto amicale che ha avuto con Renato Zero. Attualmente però tra i due artisti, non scorre buon sangue. Questo particolare è venuto a galla durante ...

Renato Zero firma il manifesto di Testedialkol contro l’abuso di alcool tra i giovani : Renato Zero firma il manifesto di Testedialkol contro l'abuso di alcool tra i giovani e meno giovani, scrivendo un testo di suo pugno che - per l'occasione - è stato illustrato dai giovani che hanno preso parte al progetto che va avanti dal 2008. Spiega Matteo Lucherini, Presidente della Onlus Generazione Contatti: "Siamo davvero onorati e felici per quanto fatto da Renato Zero per noi. Oltre alla sua attività discografica, si è spesso ...

Un tragico incidente nel nuovo video di Renato Zero per La Vetrina : Il nuovo video di Renato Zero si presenta con un tragico incidente. Questo sembra essere il filo conduttore della prossima clip dedicata a La Vetrina, nuovo singolo che ha rilasciato per le radio a cominciare dal 13 settembre. Lo scontro tra un'auto e uno scooter, che ha lasciato a terra un giovane, è lo scenario del set della nuova clip per la quale è stato utilizzato un tratto di Via Baiona, nella zona portuale della città ...

Loredana Bertè amareggiata a Live : “Renato Zero? Una delusione” : Renato Zero: Lorena Bertè racconta la sua delusione a Live Non è la d’Urso Loredana Bertè a Live Non è la d’Urso ha ricordato la sua amicizia, durata ben 40 anni, con Renato Zero. La cantante ha raccontato a Barbara d’Urso del sentimento forte che la lega all’artista e di come i due abbiano iniziato insieme, condividendo non solo le scene musicali ma anche i lavori più umili, come quello di fare i parcheggiatori al di ...

Il nuovo videoclip di Renato Zero girato sul Delta del Po : Il nuovo videoclip di Renato Zero è girato sul Delta del Po. Questa l'indiscrezione che riporta La Nuova Ferrara, che anticipa l'uscita della clip da presentare alla prossima edizione di IMAGinACTION a Ravenna. Si tratta della clip di supporto a La Vetrina, nuovo singolo che Renato Zero ha estratto da Zero Il Folle e che ha reso disponibile per le radio a cominciare dal 13 settembre. Come ha già avuto modo di dichiarare Stefano Salvati, ...

Una riflessione sulla vita nel nuovo singolo di Renato Zero - audio e testo di La Vetrina : Il nuovo singolo di Renato Zero apre un altro varco sulla musica di Zero Il Folle, prossimo album che sarà consegnato al mercato a cominciare dal 4 ottobre. La Vetrina, nel quale ci propone una profonda riflessione sulla vita, rappresenta il secondo singolo estratto dall'album che è di fatto il naturale erede di Alt, rilasciato prima della parentesi Zerovskij con la quale ha voluto festeggiare i suoi primi 50 anni di carriera. Il testo ...

Renato Zero - l’artista italiano più rivoluzionario di sempre - ritorna con “La vetrina” : “LA vetrina” è il nuovo singolo di Renato Zero, che anticipa il prossimo disco di inediti, “Zero IL FOLLE” (Tattica), in uscita il 4 ottobre. Una vetrina come una gabbia, che imprigiona e impedisce di liberarsi, dalle convenzioni e dalle regole di una società che mette paletti e spegne i sogni. Una vetrina con i riflettori puntati, per nascondere le proprie ombre dietro a piaceri effimeri, lontani dall’essenza della vita vera. Ma là fuori c’è ...