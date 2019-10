Perturbazione in transito sulla Penisola | piogge e temporali dal nord al sud

Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Roma - Dalla tarda serata di martedì unaha raggiunto l'Italia a partire dalle estreme regionioccidentali, dando luogo ache nel corso della notte si sono propagati a Triveneto ed Emilia risultando a tratti intensi. Rapidamente i fenomeni hanno raggiunto l'alta Toscana e la Sardegna settentrionale con altrie fenomeni che si sono intensificati soprattuttoVersilia, dove si contano accumuli pluviometrici anche di oltre 40mm, tutti concentrati in poche ore notturne. Nubi aumentate fin sulle restanti regioni tirreniche con primi piovaschi che hanno raggiunto il Lazio. PROSSIME ORE. AlAmpie aperture già in atto alovest, mentresparsi insisteranno tra est Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna, oltre che in Liguria sullo Spezzino. In giornata comunque si andrà verso ...

