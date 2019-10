Napoli – CorSera | “In valigia critiche e polemiche | azzurri tesi ma consapevoli”

CorSera : tante le partenze false in Serie A. Il Napoli cerca conferme in difesa : Il campionato riparte dopo la sosta e per qualcuno dei calciatori della Serie A si presenta la possibilità di riprendersi dopo un avvio incerto, se non disastroso. Nell’elenco che fa il Corriere della Sera ci sono Krzysztof Piatek, declassato, nel Milan, da bomber a panchinaro, ma anche il bianconero De Ligt, pagato all’Ajax 75 milioni e neppure schierato contro il Parma. L’infortunio di Chiellini gli ha dato una possibilità ...

CorSera : Juve bella ma presuntuosa. Per il Napoli perdere così fa male : La Juve vince il primo big match del campionato dopo aver dominato nel primo tempo e aver buttato via la partita nel secondo. Il Corriere della Sera la definisce bella ma presuntuosa. Perché “non si può credere di aver messo sotto la seconda degli ultimi due anni dopo solo un tempo”. È vero: nel primo tempo c’è stata solo la Juventus. Due gol nello spazio di tre minuti, poi il terzo e sembrava chiusa. Ma la squadra di ...

CorSera : l’unica traccia di sarrismo nell’aria torinese è la presenza del Napoli : La perdita di Chiellini è una difficoltà in più per Sarri. Il tecnico è già provato dalla polmonite e da un mercato senza certezze, scrive Paolo Tomaselli sul Corriere della Sera. La Juve si trova senza il capitano e senza un pezzo della sua anima. Certo non si può parlare di emergenza, quando al suo posto, in campo, vanno De Ligt o Demiral, ma la botta c’è e bisognerà affrontarla. Scrive Tomaselli: “Se ci sono tracce di sarrismo ...

CorSera : Icardi pronto a restare all’Inter senza giocare. Resta in piedi ipotesi Napoli (in extremis) : Il grande problema dell’Inter continua a essere Icardi. L’ipotesi di liberarsene con uno scambio con Dybala, scrive il Corriere della Sera, sembra ormai impossibile. I rapporti dei nerazzurri con la Juve sono troppo compromessi anche solo per sedersi a parlarne. Resta in piedi l’ipotesi Napoli. Magari con l’inserimento di Milik nella trattativa. Ma l’entourage dell’argentino continua a ribadire il suo no al trasferimento ...