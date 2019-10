Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) “Minoche, poi mi sono liberata”. A rivelarlo èche in un’intervista a Freeda è tornata a parlare delladi cui è stata vittima per anni. “Mi ricordo ogni frazione di secondo di quel momento, che è durato cinque anni, e non sono pochi, soprattutto perché erano gli anni più belli da vivere”, ha raccontato la conduttrice che ha confessato la paura in cui viveva a causa delle continue minacce e pressioni che subiva. In quei 5 difficili anni, la conduttrice si era sottoposta ai rituali imposti dai membri della: “Era tutto un percorso di purificazione di ogni tipo. Sai come sono le sette. Loro minoche, mino ricattato a morte, però talmente volevoda lì che ero pronta a morire”, ha spiegatoaggiungendo che la forza per uscirne le è arrivata dalla figlia Aurora, ...

Cascavel47 : Michelle Hunziker: “La setta mi aveva convinta che sarei morta. E io per liberarmi ero pronta anche a morire”… - Noovyis : (Michelle Hunziker: “La setta mi aveva convinta che sarei morta. E io per liberarmi ero pronta anche a morire”) Pl… - CastingNewsPro : #CastingTV #AllTogetherNow #casting #MichelleHunziker #JAx Casting per la seconda edizione di All Together Now con… -