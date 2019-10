Incredibili viaggi in treno su Laf dal 3 ottobre

Fonte : dituttounpop

Subito dopo Voglio vivere in Italia la serata "dio" di laF, canale 135 di Sky, prosegue con Incredibili viaggi in treno, reportage di Philippe Gougler, 13 episodi da 50 minuti ciascuno, nei quali il giornalista incontra persone e scopre territori sconosciuti, avvicinandosi nel cuore di ciascun Paese e della sua gente a partire da giovedì 3 alle 22:10 "Senza l'incontro umano non c'è viaggio" è il pensiero di Philippe Gougler, giornalista e regista francese, grande sostenitore dello slow travel e in particolare dei viaggi in treno. Una passione che lo ha spinto nel 2011 a partire per uno viaggio sui binari di tutto il mondo per rilanciare "Incredibili viaggi in treno", celebre programma per gli amanti delle ferrovie e dei viaggi prodotto in Francia nel 1987.

