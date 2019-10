Il Copasir convoca Conte per chiarire i contatti segreti con gli Usa

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Giuseppedovrà con tutta probabilità presentarsi alper rispondere alle domande dei commissari. Dovrà spiegare se e qualici siano stati tra il segretario alla Giustizia statunitense William Barr e i nostri Servizi, se questiabbiano riguardato in qualche modo il Russiagate, perché non sono stati resi noti, e se l’autorizzazione ai colloqui che avrebbe avuto il disco verde dal presidente del Consiglio sia stata legittima.È di oggi la richiesta di audizione del premier per fare chiarezza in merito alle notizie uscite sulla stampa Usa prima e su quella italiana poi. “Un atto dovuto”, spiega una fonte all’Huffpost, avanzato dal vicepresidente del comitato parlamentare sui servizi d’intelligence, Adolfo Urso. L’interessato, contattato al telefono, evita l’argomento: “Su ...

