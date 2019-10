Ideologia a tavola | così un piatto perde l' anima

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Camillo Langone Da Biffi a Zuppi: povera Bologna, e povero tortellino. C'era una volta, sotto le Due Torri, il cardinale Giacomo Biffi, che alla famosa pasta ripiena dedicò un pensiero gastro-teologico: «I tortellini sono più gustosi se si mangiano avendo nel cuore la speranza nella vita eterna». Adesso la chiesa bolognese è guidata da Matteo Zuppi che potrebbe rimanere nella Storia come l'arcivescovo che ha fattore l'al tortellino (un'cattolica, ovvio, essendo il ripieno a base di carne di maiale). L'iniziativa è partita da Paola Lazzari Pallotti, presidentessa dell'Associazione sfogline, capace di inventarsi un ripieno di pollo gradito ai musulmani per quello che lei chiama «tortellino dell'accoglienza» (ma io lo chiamerei «tortellino della resa»). Da lanciare il giorno della festa di San Petronio che quest'anno si sovrappone ai festeggiamenti per la ...

