Fuma 40 sigarette al giorno | ha due anni e non riesce a smettere

Fonte : baritalianews

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Un bambino di soli due40ale non siproprio a farlo. Il bambino ha iniziato are a 18 mesi e da allora non ha più smesso. Quando hanno provato a non dargliele il bambino a iniziato a farsi del male da solo e a piangere a dirotto. La mamma che ha 26e si chiama Diane ha rilasciato la seguente dichiarazione a proposito della impossibilità di non dargliene: “Comincia a gridare, si arrabbia e sbatte la testa al muro se non ne ha. Mi dice anche che non si sente bene e che gli gira la testa”. Il bambino è notevolmente sovrappeso e non gioca mai con i bambini della sua età ma sta sempre sulla sua macchinina dalla quale non si separa mai. Questa notizia è stata riportata dall’Huffington Posta cui la mamma ha detto: “non posso vederlo urlare e farsi del male fisicamente perchè non ha le”.

