Bombe sotto casa di un imprenditore a Sorrento | arrestato 34enne

Salerno - mette due Bombe sotto casa di un imprenditore : arrestato. La sequenza dell’attentato nel video : Due bombe sotto casa di un imprenditore . I carabinieri di Sorrento hanno arrestato un 34enne di Vico Equense, ritenuto l’esecutore materiale degli atti intimidatori nei confronti di un impresario. La misura cautelare è stata richiesta dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata. La sequenza è stata immortalata in una serie di video , in cui si vede l’uomo collocare i due ordigni e subito dopo le esplosioni. L'articolo Salerno , ...

Li lasciano nelle tombe aperte! Siria - per i bimbi morti sotto le Bombe nemmeno il funerale : “In Siria da otto anni ogni giorno un padre è costretto a dire addio ai loro figli”, scrive Ismail Alabdullah, un attivista di Aleppo. L’ultimo bimbo è stato ucciso ieri a Khan Sheikhoun, nella provincia di Idlib, martoriata dall'aviazione Siriana e russa. Il piccolo si chiamava Abdul Hamid al-Jawhar e la sua morte è andata ad aggiungersi a quella di altri 61 bambini che hanno perso la vita in seguito all'escalation di violenze in corso nella ...