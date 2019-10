AstroLuca al comando di una passeggiata spaziale | è il primo non americano ad avere

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Non solo comandante della StazioneInternazionale: l’astronauta Luca Parmitano, dell’AgenziaEuropea (Esa) avrà anche ildi una delle passeggiate spaziali che affronterà in novembre. “E’ la prima volta che un astronauta nonriveste il ruolo di leader di un’attività extra-veicolare”, ha detto il capo del Gruppo esplorazione dell’Esa, Bernardo Patti, nella diretta in streaming organizzata oggi dall’AgenziaItaliana (Asi) per la cerimonia con cuiha assunto ildella Stazione. L'articoloaldi una: è ilnonadquesto ruolo sembra essere ilsu Meteo Web.

