Taranto | reparto pediatrico dell’ospedale intitolato a Nadia Toffa

(Di martedì 1 ottobre 2019)Sono state raccolte 90mila firme a sostegno del progetto e la regione ha dato il via libera: sarà intitolata al’Unita di Oncoematologia pediatricaSS. Annunziata di. L’ annuncio è stato dato dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. «In migliaia», ha detto Emiliano, «avete firmato la petizione per chiedere che venisse fatto questo gesto in sua memoria. Un gesto che abbiamo fatto con il cuore, approvando oggi in Giunta regionale la delibera che dà il via all’intitolazione. Perchési è sempre battuta per il bene di, con particolare attenzione alla tutela della salute dei bambini, e noi non la ...

