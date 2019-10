Sondaggi - la Lega perde quasi un punto in una settimana - ma resta la scelta di uno su 3. Pd e M5s sotto quota 20%. Italia Viva in calo : La Lega continua a oscillare e questa settimana arretra di qualche decimale, ma il suo bacino elettorale potenziale resta sempre dentro la forbice tra il 32 e il 34 per cento. Dietro il Carroccio prosegue il testa a testa al rallentatore tra Pd e M5s. Sono i dati principali del Sondaggio settimanale di Swg per il TgLa7 che se da una parte conferma la dissipazione del patrimonio elettorale raccolto da Matteo Salvini finché era al governo (dal 30 ...

Sondaggi politici : Lega in calo ma resta al 32 - 8% - Renzi sotto il 5% : La rilevazione dell'istituto specializzato SWG segnala la tenuta della Lega, che perde leggermente consenso ma resta ampiamente il primo partito. In leggero calo il Movimento 5 Stelle, stabile il Partito Democratico, non sfonda Italia Viva di Matteo Renzi, che resta al di sotto del 5% dei voti.Continua a leggere

Sondaggi elettorali Tecnè : Lega in sofferenza - cresce Italia Viva : Sondaggi elettorali Tecnè: Lega in sofferenza, cresce Italia Viva La Lega è il partito che perde più consensi nell’ultima rilevazione effettuata da Tecnè per l’Agenzia Dire il 27 settembre. Secondo l’istituto, il Carroccio ha lasciato sul campo un punto percentuale rispetto al Sondaggio del 20 settembre calando al 31,9%. Un trend negativo evidenziato anche da Ipsos, Quorum ed Emg nell’ultima settimana. Sondaggi ...

Sondaggi - in Umbria tra Tesei (Lega-Fi-Fdi) e Bianconi (M5s-Pd) sarà testa a testa : A quattro settimane dalle elezioni che dovranno consegnare all’Umbria la nuova giunta e il nuovo consiglio regionale, tra Donatella Tesei e Vincenzo Bianconi si prospetta un testa a testa. Secondo un Sondaggio realizzato Quorum/YouTrend per Agi, la candidata della coalizione di centrodestra (Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia) potrà contare sul 47,2% dei voti mentre l’imprenditore scelto dall’alleanza Pd-M5s è ...

Sondaggi elettorali : Lega - Cinque Stelle e Partito Democratico in leggero calo : I Sondaggi elettorali dei vari Istituti demoscopici relativi alla settimana appena trascorsa riportati su Youtrend e datati 26 settembre ci presentano un quadro abbastanza confuso riguardo alle intenzioni di voto degli italiani. Nessuno dei principali partiti politici sembra godere di buona salute e ognuno di essi sembra essere alle prese con problemi che ne inficiano parzialmente il gradimento dell'elettorato....Continua a leggere

Sondaggi politici : PD sotto il 20% - Renzi al 4 - 8% - Lega al 30 - 8% - M5S perde ancora : Il Corriere della Sera ha pubblicato un nuovo Sondaggio condotto da IPSOS per testare le attuali intenzioni di voto degli italiani dopo queste prime settimane di governo giallorosso. Proprio sull'esecutivo il dato è che il gradimento è leggermente salito, infatti ora il giudizio sul Conte bis è per il 39% positivo e per il 48% negativo, con un indice complessivo che sale dal 41% al 45% in un mese.Per quanto riguarda i principali ...

Governo - Sondaggio Pagnoncelli : M5s crolla - male Lega e Pd. Boom di Renzi al 4 - 8% - Fi al 7% e Fdi al 9% : Governo, ecco i risultati del sondaggio elettorale realizzato dall?Istituto di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera: ?Lega in flessione, che cala di 5 punti da luglio e...

Sondaggi - Pd-M5s : col governo è gara in retro. Ma a sorpresa la stima per il governo aumenta. Fratelli d’Italia vola al 9 (rubando alla Lega) : Il giudizio positivo nei confronti del governo Conte 2 è ancora minoranza ma in crescita settimana dopo settimana. Ma il nuovo esecutivo non fa bene ai partiti che hanno composto la maggioranza giallorossa. Sia il Pd che il M5s in un mese hanno perso infatti poco meno di 3 punti. I motivi sono diversi e dall’altra parte non è che la Lega abbia chissà quali scossoni visto che nello stesso periodo comunque registra un calo non da poco, di un ...

Sondaggi Youtrend : Lega allunga su Pd e M5S - recupera la 'coalizione' di governo : La formazione del nuovo governo "giallorosso" che si pone l'obiettivo di guidare il Paese nel breve medio-lungo termine, pare aver scongiurato l'ipotesi di nuove tornate elettorali sul piano nazionale, ma la diffusione dei Sondaggi politici resta un termometro utile per capire l'umore del paese. Nel corso della trasmissione Omnibus di La7 sono state presentate le ultime rilevazioni di Youtrend datate 26 settembre in cui è emerso che la Lega, ...

Sondaggi elettorali - la Lega in calo : perde l’1% - crolla il Pd ma resta davanti al M5s : La nascita di Italia Viva porta qualche variazione nei Sondaggi, ma gli equilibri elettorali restano sostanzialmente invariati: la rilevazione realizzata da Noto per Porta a Porta conferma il primato della Lega (seppure in calo) così come il secondo posto del Pd (che perde, però, il 2,5% dei voti) e il terzo del Movimento 5 Stelle.Continua a leggere

Sondaggi elettorali Quorum : M5S - Pd e Lega tutte in calo : Sondaggi elettorali Quorum: M5S, Pd e Lega tutte in calo Il 60% degli italiani ha un’opinione negativa del governo giallo rosso. A sostenerlo è un Sondaggio Quorum per SkyTg24 realizzato tra il 19 e il 20 settembre. Sono soprattutto gli elettori di centrodestra ad avere una percezione negativa del Conte bis mentre gli elettori di Pd, M5S e LeU promuovono l’esecutivo che sostengono. Sondaggi elettorali Quorum: immigrazione, la ...