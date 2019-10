Sindrome di Tourette | non c’è niente da ridere

Fonte : vanityfair

(Di martedì 1 ottobre 2019) L’incidenza in base al sessoTic non onnipresentiLe capacità cognitiveUnache non “viaggia” da solaLe diagnosi tardiveUn tic non significa subitoAlcune patologie per la natura dei loro sintomi vengono spesso banalizzate, talvolta addirittura ridicolizzate. Si pensa, a torto, che il disagio che ne deriva non sia meritevole di rispetto perché ritenuto in qualche modo lieve. Un caso emblematico a questo proposito è ladi. Quasi tutti identificano questa patologia con un tratto specifico che, a causa di alcuni film, è diventato fonte di ilarità: parolacce e bestemmie incontrollate. Erroneamente siamo convinti che ladicoincida con momenti in cui si dicono improperi a caso, ma questa patologia, su cui c’è poca informazione, è molto più complessa. Il fenomeno delle parolacce, per dirne subito una, è assolutamente marginale come sintomo; ...

