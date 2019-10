Roma | 13enne giù dal balcone I pm indagano per istigazione al suicidio Ipotesi bullismo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2019) Dietro la decisione di togliersi la vita ad appena 13 anni lanciandosi dal nono piano di un condominio a, potrebbe nascondersi una storia die vessazioni. E’ il sospetto della Procura diche sulla vicenda, avvenuta nel tardo pomeriggio di domenica nella zona di Valle Aurelia, hanno avviato una indagine ipotizzando il reato dial. Al momento il procedimento, coordinato dal procuratore aggiunto Maria Monteleone, è contro ignoti ma gli inquirenti hanno avviato una attività istruttoria ad ampio raggio per cercare di accertare il contesto in cui si è consumata la fine tragica della ragazzina. “E’ cresciuta in una famiglia in cui i genitori stavano attraversando un momento di crisi, come accade spesso – spiega chi indaga all’Ansa – ma dall’analisi del suo cellulare potrebbe emergere una realtà diversa”. Il riferimento ...

