Lorys | la compagna di Andrea Stival contro troupe di Pomeriggio 5 | “Vi possano ammazzare”

Fonte : fanpage

(Di martedì 1 ottobre 2019) Ladi, l'ex suocero di Veronica Panarello e nonno del piccoloè la protagonista di un video in cui inveisceladi5: "Che viammazzare tutti, giornalisti di m***a" grida davanti alla sua abitazione la convivente di. I giornalisti stavano tentando di intervistarla in attesa del verdetto di Cassazione per l'omicidio