Iv | Renzi | ‘a Leopolda mostra su Tiberio Barchielli’

Iv : Renzi - ‘a Leopolda parleremo di futuro - numero magico 2029’ : Roma, 1 ott. (AdnKronos) – “Italia Viva cresce. Centinaia di riunioni si stanno svolgendo in modo spontaneo in tutto il Paese. La Leopolda sarà una grande occasione per rilanciare le nostre idee, presentare il simbolo e soprattutto per abbracciarci prima dell’inizio di questa nuova avventura”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews.“Presenteremo il Family Act, il Piano di investimenti Verdi, il Manifesto di Italia ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 25 Settembre : Renzi a caccia di soldi. Inchiesta sui fondi alla Leopolda : si cerca il tramite Donnini-Toto : Le strategie Politico e oratore: Renzi (ri)organizza le sue casse Assetto finanziario – L’ex premier lascia Italia Viva (e la Leopolda) ai comitati civici, lui avrà la sua fondazione per i grossi sostenitori e andrà in giro per conferenze e altro di Carlo Tecce Un pelo di talpa di Marco Travaglio Ora che le madamine sono un po’ in disuso e anche gli scemi (ma non i giornalisti) hanno capito che il Tav è un treno, dunque è maschile, ...

Clima : Renzi - ‘piano investimenti sostenibili senza tasse - proposte a Leopolda’ : Roma, 23 set. (AdnKronos) – “Un grande piano di investimenti sostenibili è necessario. Farlo senza alzare le tasse è un dovere politico. Italia Viva presenterà le proprie proposte per un Piano Verde alla Leopolda. Chi vuole darci una mano per cambiare la politica italiana è benvenuto”. Lo scrive su twitter Matteo Renzi. L'articolo Clima: Renzi, ‘piano investimenti sostenibili senza tasse, proposte a Leopolda’ ...

Leopolda : indagato l'ex presidente di Open - la Fondazione che sosteneva Renzi : L’ex presidente della Fondazione Open, creata per finanziare alcune iniziative di Matteo Renzi tra cui la Leopolda, è indagato a Firenze in un'inchiesta che ipotizza il reato di traffico di influenze.L'avvocato fiorentino Alberto Bianchi, per bocca del suo legale Nino D'Avirro, parla di una "ipotesi di reato fumosa" esprimendo la "convinzione di poter chiarire al più presto" la sua posizione. Spiega D’Avirro: "L'avvocato Alberto Bianchi è ...

Firenze - indagato ex presidente della fondazione che finanziava la Leopolda di Renzi : L’avvocato fiorentino Alberto Bianchi, ex presidente della fondazione Open, che era nata per sostenere le iniziative di Matteo Renzi tra cui la Leopolda, è indagato dalla procura di Firenze nell’ambito di un’inchiesta, coordinata dal pm Luca Turco, che ipotizza il reato di traffico di influenze. Sarebbe stata eseguita anche una perquisizione. “L’avvocato Alberto Bianchi è indagato per una ipotesi di reato fumosa qual è il traffico di ...

Italia Viva : Renzi - ‘a Leopolda presenteremo logo’ : Roma, 19 set. (AdnKronos) – Quella di Italia Viva è “un’esperienza ricca di incognite. Ma anche di bellezza infinita. Stiamo ricevendo migliaia di email entusiaste: chi vuol darci una mano si faccia vivo. Perché Italia Viva è innanzitutto un’operazione di popolo, non di palazzo”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews. “Ci vedremo alla Stazione Leopolda per la decima edizione del nostro appuntamento. ...

Italia viva : Renzi - ‘dopo Leopolda mi rimetto in gioco per tornare a sognare’ : Roma, 19 set. (AdnKronos) – “Vi va di tornare allo spirito con cui nel 2012, nel 2013 abbiamo fatto sognare una parte di Paese? Io riparto da zero, riparto da capo, mi metto in discussione, mi metto lo zaino in spalla da boy scout e mi rimetto a camminare. Dopo la Leopolda girerò molto in macchina, per le fabbriche, le associazioni di volontariato, mi rimetto in gioco”. Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite di Rtl 102.5. ...