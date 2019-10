iPhone 11 Pro | nuove tecniche di seduzione

iPhone 11 Pro scatta foto di gran qualità - costa molto ma si può comprare a rate : iPhone 11 Pro è il nuovo top di gamma compatto Apple di ultima generazione annunciato a settembre. Raccoglie l’eredità di iPhone XS e lo migliora praticamente sotto ogni aspetto. Il cavallo di battaglia è senza dubbio il comparto fotografico, ma non sono da sottovalutare i miglioramenti nell’autonomia e lo schermo di alta qualità. La più forte controindicazione è il prezzo elevato: si parte da 1.189 euro per il modello da 64 GB, 1.359 ...

Ancora problemi di batteria con iOS 13.1.2 su iPhone? Almeno 6 bug risolti : I problemi di batteria su iPhone saranno tutti risolti con iOS 13.1.2? La danza degli aggiornamenti Apple non poteva che concludersi, proprio ieri 30 settembre, con un nuovo rilascio minore ma decisivo, conseguente pure al repentino 13.1.1 di soli pochi giorni fa. Gli sviluppatori stanno lavorando costantemente per garantire una migliore esperienza d'uso ai possessori dei melafonini, purtroppo non sempre riuscendoci. Cerchiamo di capire dunque ...

Conviene comprare iPhone 11 e 11 Pro? : Da quando Steve Jobs, nell’ormai lontano 2007, presentò al mondo il primo melafonino, il device dell’azienda di Cupertino ha conquistato sempre più utenti, facendo diventare Apple un vero e proprio colosso tecnologico. Gli ultimi arrivati leggi di più...

iPhone 11 a rate con Vodafone si può abbinare alle tariffe Red Unlimited, Shake it easy o a qualunque altra tariffa con bundle dati. Con l'operatore rosso si possono comprare a rate anche iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max che rispetto ad iPhone 11 differiscono per prezzo, colori

Repentino iOS 13.1.1 per problemi batteria e ripristino su iPhone - download per i bug : I possessori di iPhone farebbero bene a non sottovalutare l'aggiornamento iOS 13.1.1. La notifica del nuovissimo pacchetto software è arrivata sui melafonini compatibili nella serata di ieri sera, a soli tre giorni da un altro rilascio d'urgenza come iOS 13.1 e ancora di più a breve lasso di tempo dal primo update iOS 13 dello scorso 19 settembre. Verrebbe da pensare che gli sviluppatori di Apple non abbiano fatto un lavoro certosino nel ...

iPhone 11 Pro - l'edizione limitata da 50 mila euro ha un frammento di Luna nella scocca : A pochi giorni dall'uscita in commercio di iPhone 11 Pro, Caviar ha deciso di realizzare alcune edizioni limitate dello smartphone per eccellenza di Apple, legate ad un veicolo leggendario entrato oramai nell'immaginario collettivo come sinonimo di avventura. L'azienda russa, specializzata nel mondo degli accessori di lusso, ha deciso di realizzare la collezione Discovery per esaltare le qualità dell'ultimo iPhone e ...

Laura Pausini - hackerato profilo Instagram/ 'Regalo iPhone XS - auto e gift card...' : Laura Pasuni, profilo Instagram hackerato: si regalano iPhone, auto e gift card ma la cantante annuncia la bufala su Twitter

iPhone 11 Pro - c’è già l’edizione limitata da 50mila dollari : Fonte: https://caviar.global/ Rilasciato ufficialmente da pochi giorni, iPhone 11 Pro ha già conquistato una grossa fetta di utenti affezionati ai prodotti Apple, i quali non hanno assolutamente esitato ad acquistare il dispositivo già durante le prime ore dall’apertura dei preordini. Con la sua tripla fotocamera, una batteria più capiente, un hardware in grado di offrire prestazioni eccellenti e prezzi di listino sicuramente non bassi, il ...

iPhone 11 e 11 Pro : focus fotocamera : I nuovi iPhone 11 sono stati finalmente presentati, ed essi possiedono il più grande miglioramento di sempre per quanto riguarda la fotocamera! In questo articolo scoprirai le meravigliose novità dei nuovi iPhone 11, iPhone 11 leggi di più...

iFixit ha smontato iPhone 11 Pro Max e il risultato è interessante : iFixit ha smontato iPhone 11 Pro Max e, come da sempre, è un’ottima opportunità per dare un’occhiata all’ultimo hardware utilizzato da Apple nei suoi modelli di punta. L’edizione di quest’anno ha sollevato alcune domande intriganti. La grande scoperta è un secondo connettore della batteria all’interno di iPhone 11 Pro Max, che potrebbe (Continua a leggere)L'articolo iFixit ha smontato iPhone 11 Pro Max e il ...

iPhone 11 e iPhone 11 Pro a rate con Tim solo in negozio e al costo di 10€ in più sul costo ufficiale. Prezzi per tutte le versioni meno quella da 512 GB di iPhone 11 Pro Max che non è disponibile con l'operatore blu. Il pagamento per l'acquisto a

Una Limited Edition di iPhone 11 Pro include i pezzi originali del Titanic : iPhone 11 Pro può essere già considerato un prodotto non proprio alla portata di tutti e con la Limited Edition realizzata dalla compagnia russa Caviar lo smartphone di Apple diventa un oggetto davvero per pochissimi. Il modello realizzato da questa azienda è molto particolare e costoso, sì, perché questo smartphone include veri pezzi del famoso transatlantico Titanic e il suo prezzo è di oltre 7000 dollari.Il pezzo della nave affondata nel 1912 ...

Primo prezzo iPhone 11 su Amazon e da Mediaworld - gli accessori in promozione : Nel Primo giorno di lancio ufficiale dei melafoninini 2019, qual è il prezzo dell'iPhone 11 su Amazon ma anche presso la catena di elettronica Mediaworld? Si può usufruire di qualche offerta e promozione online per i nuovi telefoni di Cupertino? Prima di svelare le condizioni di vendita dell'iPhone 11 su Amazon, va chiarito che una catena di elettronica come Mediaworld propone i nuovi iPhone 11 in abbinamento ad alcuni pratici accessori. Il ...

Cosa si dice dei nuovi iPhone 11 - Pro e Pro Max : Hanno ottenuto recensioni super positive e quasi tutte consigliano il modello base, che è già pro a sufficienza senza essere Pro