Ex Juventus tra i clienti della cricca delle patenti false

Mercato Juventus - 4 cessioni a gennaio : doppio colpo in entrata! : Mercato Juventus- Dopo una parte d’assoluta protagonista nel Mercato estivo, la Juventus è pronta a recitare una parte d’assoluta protagonista anche per quel che riguarda la prossima sessione di Mercato invernale. Paratici potrebbe decidere di piombare con forte decisione su una nuova mezz’ala, un giocatore capace di attaccare gli spazi, ma garantire anche grande fisicità al centrocampo bianconero. Secondo quanto riportato da ...

Inter-Juventus - un derby d'Italia tra squadre opposte ma simili : l'analisi : Ciò che rende davvero interessante il derby d' Italia di settimana prossima sono i punti in comune tra le duellanti. Dopo molti anni di totale diversità, Juventus e Inter condividono qualcosa. Anche più di quanto possa sembrare. Sono entrambe all' inizio di un nuovo progetto, ai primi passi di un' e

Inter - duello di mercato con la Juventus : tra gli obiettivi in comune ci sarebbe Tonali : Inter e Juventus sono state le grandi protagoniste dell'ultima sessione estiva di calciomercato. Le due società hanno dato vita, in particolar modo, ad un duello per accaparrarsi le prestazioni del centravanti belga, Romelu Lukaku. Ad avere la meglio sono stati i nerazzurri che lo hanno acquistato dal Manchester United per sessantacinque milioni di euro, il colpo più costoso della storia del club meneghino. Bianconeri penalizzati anche dal ...

Juventus-Spal 2-0 - Pjanic e Ronaldo trascinano i bianconeri La classifica : Un eurogol del bosniaco a fine primo tempo e il raddoppio del portoghese al 78’ permettono ai campioni d’Italia di superare i ferraresi, tenuti in gara dal portiere

Mercato Juventus - da Mbappè a Pogba : capitale extra per il grande colpo : Mercato Juventus – Un aumento di capitale da 300 milioni di euro e in casa Juventus si sogna e si lavora per un nuovo grande colpo. Il club bianconero, con l’incremento dei fondi, punta non solo al Mercato ma ad un nuovo grande progetto che preveda la costruzione di uno stadio da 5mila posti riservato alla squadra femminile e all’Under-23. Ma il capitale in più servirà anche all’acquisto di un nuovo grande colpo sul ...

Probabili formazioni Juventus-Spal : dubbio a sinistra per Sarri - gioca Cristiano Ronaldo : Probabili formazioni Juventus-Spal – Dopo il turno infrasettimanale si torna in campo per la sesta giornata di Serie A. Ad aprire il programma sarà Juventus-Spal. La squadra di Sarri farà le prove generali per l’impegno di martedì in Champions League contro il Bayer Leverkusen. I bianconeri sono reduci dalla vittoria in rimonta sul Brescia e vorranno proseguire il momento buono. Assenze certe per Sarri quelle di Alex Sandro, ...

Juventus SPAL - Sarri annuncia novità : “Ecco chi gioca a sinistra e chi trequartista” : Juventus SPAL Sarri- Maurizio Sarri, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Juventus SPAL, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista in occasione della delicata sfida di domani. Bianconeri chiamati a confermare ciò che di buono hanno mostrato in questo inizio di campionato nonostante alcune difficoltà. Il tecnico ha confermato indirettamente il 4-3-1-2 con la figura del trequartista, svelando parzialmente in ...

Juventus - inchiesta 'Last Banner' : 38 ultrà fuori anche per 10 anni : L'inchiesta 'Last Banner' prosegue con un nuovo colpo di scena. La questura di Torino ha appena emesso il divieto di accesso allo stadio per i 38 ultrà coinvolti nell'indagine. I tifosi che ricattavano la società della Juventus non potranno assistere alle partire per un massimo di 10 anni. L'inchiesta era partita dalla denuncia del club bianconero, a seguito di veri e propri ricatti da parte di alcuni ultrà presenti della curva sud dello ...

Juventus - 38 daspo agli ultras. per la prima volta divieti decennali : Il Questore di Torino ha emesso 38 provvedimenti di daspo nei confronti di ultras della Juventus, coinvolti a vario titolo nell'operazione Last Banner

Fagioli : 'Sono felice - orgoglioso e onorato di aver rinnovato contratto con la Juventus' : La dirigenza bianconera in questo calciomercato estivo è stata spesso criticata, non tanto per gli acquisti, ma per la difficoltà di cedere alcuni esuberi che in qualche modo sono rimasti in rosa anche se non sono considerati molto da Sarri. Su tutti spiccano i nomi di Mandzukic ed Emre Can, esclusi anche dalla lista Champions League. Gli investimenti effettuati dalla società hanno riguardato soprattutto i giovani, non solo per la prima squadra ...

Daspo lungo dieci anni per gli ultrà che hanno ricattato la Juventus : E’ la prima volta che viene adottato un provvedimento di questa durata: in 38 dovranno stare lontani dagli stadi

Il Questore di Torino : «I club decidano se pagare gli ultrà o denunciare come la Juventus» : Il Questore di Torino Giuseppe De Matteis parla, alla Gazzetta dello Sport, di un prima e dopo il caso Juventus per la lotta al tifo violento. «Siamo convinti che la stessa cosa capiti anche nelle altre curve. Il “caso Juve” può essere replicato, ma i club devono denunciare. Siamo di fronte a un bivio: i club devono capire se accontentarsi di pagare gli ultrà per ricevere in cambio il loro prodotto, ovvero il tifo, oppure seguire l’esempio ...

Probabili formazioni Juventus-Spal : Sarri senza terzini - Demiral opzione a sinistra : La serie A prosegue con i suoi appuntamenti. Sabato 28 settembre si gioca Juventus-Spal, match valido per la sesta giornata di campionato. Le due formazioni andranno a caccia di una vittoria, seppur per diversi motivi. Da un lato c'è una Juventus che si trova costretta a inseguire l'Inter capolista, dall'altro una Spal che sta faticando parecchio in questo torneo e deve assolutamente conquistare punti in ottica salvezza. Nell'ultimo turno la ...

Ricatti alla Juventus in curva : per la prima volta scatta Daspo di 10 anni per 38 ultrà : A seguito dell'inchiesta della Procura di Torino sui Ricatti dei tifosi alla società sportiva, che nei giorni scorsi ha portato anche a dodici arresti, il Questore del capoluogo piemontese ha disposto un Daspo di ben dieci anni per 38 ultrà juventini. È la prima volta nel mondo del calcio italiano.Continua a leggere