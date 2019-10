CS_Roma | al via la 4° Edizione della Settimana Nazionale della Dislessia

Fonte : romadailynews

(Di martedì 1 ottobre 2019) Roma – Associazione Italiana(AID) annuncia l’avvio4°, che si terrà dal 7 al 13 ottobre 2019, in concomitanza con la European Dyslexia Awareness Week, promossa dalla European Dyslexia Association (EDA). Come per le scorse edizioni, anche quest’anno è previsto un articolato programma di eventi di informazione e sensibilizzazione, organizzato su tutto il territorioda oltre 1.000 volontari, parte di 95 sezioni provinciali AID, in collaborazione con 300 tra enti pubblici e istituti scolastici. Il fil rougemanifestazione quest’anno è “Diversi e Uguali: promuoviamo l’equità” a sottolineare il valorediversità di ogni persona, da tutelare attraverso pari diritti e opportunità, per una società realmente inclusiva. Di seguito l’evento in evidenza: “GIOVANI E DSA: TESTIMONIANZE E ...

