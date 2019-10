Fonte : ilsole24ore

(Di martedì 1 ottobre 2019) Dal 1° ottobre scatta la fase 2 della zona a traffico limitato che si estende per 128 i chilometri quadrati. Ecco chi non potrà transitare in città dalle 7:30 alle 19:30

fisco24_info : Area B, tutto quello che devi sapere prima di entrare a Milano in auto: Dal 1° ottobre scatta la fase 2 della zona… - Letenji : RT @TortoraAda: Quando esco da qui me la sposo Chiara: ?? Alessia: ???? La redazione: ?????? Maria: ???????? La regina Elisabetta: ?????????? Gli alieni… - TortoraAda : Quando esco da qui me la sposo Chiara: ?? Alessia: ???? La redazione: ?????? Maria: ???????? La regina Elisabetta: ?????????? Gli… -