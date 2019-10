Alle 19 in diretta in compagnia di Magic | The Gathering Arena

S'è fatta notte - diretta dAlle 0.30 su Rai1 : Torna stasera alle 0.30 su Rai 1, S'è fatta notte, programma condotto da Maurizio Costanzo, in onda dal 2012. Ai tavolini del bar siederanno Lisa Marzoli e Beppe Convertini, fino a qualche settimana fa i volti, amatissimi dal pubblico, che hanno tenuto compagnia negli afosi pomeriggi estivi alla guida de La Vita in diretta Estate. I due si racconteranno a tutto tondo, svelando episodi inediti del rapporto di amicizia nato davanti e dietro le ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 29 settembre - Antonella Palmisano si stacca subito dAlle migliori : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.18: Sono 18 nel gruppetto di testa, poi tre o quattro atlete sfilacciate e poi il gruppetto con Palmisano già staccato decisamente, Trapletti è ancora più indietro 23.17: Adesso è Bekmez a fare l’andatura, le cinesi sono davanti, Palmisano sempre dietro 23.16: Liu e Bekmez davanti, Palmisano ormai distanziata dal gruppo di testa che è composto da una ventina di atlete 23.14: Le cinesi ...

Diretta Serie A : Milan - Fiorentina dAlle 20.45 le deluse contro : Dire che ci si aspettava molto di più da queste due squadre fino a qui è il minimo che possa pensare ognuno, ma alla sesta di campionato entrambe possono dare una minisvolta alla propria stagione. Giampaolo impegnato a ricucire le ferite di un derby giocato al di sotto delle aspettative, deve anche aver lavorato sul calo di tensione che ha subito la sua squadra Torino che dopo aver dominato per buona parte del match in quattro minuti ha sprecato ...

?Lecce-Roma - diretta dAlle 15 : formazioni ufficiali : gioca Diawara - Zaniolo in panchina : C'è la firma di Vucinic sia in occasione dell'ultimo pareggio tra le due compagini, il 2-2 del 4 dicembre 2005 con indosso la maglia dei salentini, sia quando per l'ultima volta i...

Lazio-Genoa - diretta dAlle 15 : formazioni ufficiali - Correa e Immobile in attacco : L'anno scorso fu un sonoro 4-1 per la Lazio, grazie alle reti di Felipe Caicedo e Immobile in apertura, poi Piatek per i rossoblù, Milinkovic-Savic e di nuovo Immobile a fissare il finale...

Napoli-Brescia - dAlle 12.30 La Diretta Ancelotti schiera la coppia Llorente-Mertens : Sono passati 21 anni dall'unica vittoria del Brescia al San Paolo nella storia della Serie A a girone unico: campionato 1997/1998, un sonoro 0-3 con reti di Andrea Pirlo in apertura, poi...

LIVE F1 - GP Russia 2019 in DIRETTA : Alle 13.10 la gara - Leclerc e la Ferrari vogliono sfatare il tabù a Sochi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del GP Russia (29 settembre) – La griglia di partenza del GP Russia – La cronaca delle qualifiche del GP Russia – La presentazione del GP Russia Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP Russia, sedicesimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Sochi, siamo pronti a goderci un grande spettacolo in una corsa aperta a ogni risultato. La Ferrari ...

LIVE Australia-GAlles - Mondiali rugby 2019 in DIRETTA : sfida stellare che vale il primo posto nel girone : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione della partita – Risultati e classifiche della fase a gironi – Programma, orari e tv di Australia-Galles Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Australia-Galles, seconda giornata del Gruppo D della Coppa del Mondo di rugby 2019. Al Tokyo Stadium va in scena un match stellare ed estremamente equilibrato che con ogni probabilità varrà il primo posto nel ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA. 50 km di marcia : Giorgi perde contatto dAlle prime. Nel maschile domina Suzuki : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.31: Se ne vanno le due cinesi Liang e Li nella gara femminile, in difficoltà Henriques che viene avvicinata da Giorgi 0.29: fermato il britannico King nella gara maschile: squalificato 0.28: Li ha ripreso e staccato le due precedenti battistrada, chje ora non sono più assieme perchè Liang ha un pizzico di vantaggio Henriques. Giorgi a 17″ 0.27: Suzuki continua ad aumentare il suo ritmo ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA. 50 km di marcia : Giorgi perde contatto dAlle prime. Nel maschile si ritira Diniz : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.10: Crollo secco di Eleonora Giorgi che adesso è quarta a 20″ dalla coppia di testa. Deve tenere duro l’azzurra ma i segnali sono molto negativi 0.07: Toth sta crollano nel maschile dove c’è sempre Suzuki davanti, Wang e Haukenes al suo inseguimento 0.06: Colombi sta risalendo la china ed ora è ottava, buona fase per l’azzurra, mentre Giorgi sta perdendo terreno dalle ...

Mondiali di atletica in Qatar - Tortu - in finale nei 100 metri. Diretta dAlle 21.10 : L'Italia trattiene il respiro per 10 secondi dalle 21.15: ai Mondiali di atletica in Qatar Filippo Tortu si è qualificato per la finale dei 100 metri piazzandosi al terzo posto della...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : APPUNTAMENTO Alle 21.15 : C’E’ TORTU IN FINALE NEI 100!!!! Stecchi fra i grandi dell’asta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.08: ENTRANO IN PISTA I FINALISTI DEI 100 METRI UOMINI!!! C’E’ UN AZZURRO, FILIPPO TORTU 21.05: L’ottavo finalista dei 100 è Filippo TORTU, che ha riportato l’Italia in FINALE nei 100 dopo 32 anni. Per lui, ventunenne, campione europeo Under 20 e vice campione del mondo giovanile nei 100, è la prima grande FINALE internazionale. Ha un personale di 9″99 stabilito ...

Mondiali di atletica - Tortu - in finale nei 100 metri. Diretta dAlle 21.10 : L'Italia trattiene il respiro per 10 secondi iene Filippo Tortu si è qualificato per la finale dei 100 metri dei Mondiali di atletica a Doha piazzandosi al terzo posto della sua...

Amici Celebrities - la seconda puntata in diretta dAlle ore 21 : 15 : Amici Celebrities è il talent show condotto da Maria De Filippi (e, dalla terza puntata, da Michelle Hunziker), in onda su Canale 5.Amici Celebrities: le anticipazioni della seconda puntataprosegui la letturaAmici Celebrities, la seconda puntata in diretta dalle ore 21:15 pubblicato su TVBlog.it 28 settembre 2019 11:03.