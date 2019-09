Whistleblowing | arriva la prima multa a tutela di chi denuncia

Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 30 settembre 2019)lache punisce la ritorsione contro un whistleblower. L'Anac ha inflitto un'ammenda di 5.000 euro ai componenti dell'Ufficio sanzioni disciplinari di un'azienda pubblica campana che avevano "punito" un altro dirigente - il whistleblower - che aveva in precedenzato irregolarità e abusi di ufficio commessi dai suoi colleghi. Dopo l'introduzione della legge che protegge chi - esponendosi - segnala illeciti commessi sul lavoro, è questo un importante segnale della volontà delle istituzioni di dare concretezza ad uno strumento adegli interessi pubblici e - per quanto riguarda le imprese finanziarie - del corretto funzionamento del mercato, come sottolinea Fabrizio Vedana, vicedirettore di Unione Fiduciaria."Perché una grande novità? - sottolinea Fabrizio Vedana, vicedirettore di Unione Fiduciaria - Beh perché è lavolta che Anac mette ...

