Ucraina. Biden,tv non invitino Giuliani

Joescrive ai big della tv Usa e chiede di non invitare più Rudy, il legale personale di Trump, ai loro programmi per discutere dell'gate. L'accusa all'ex sindaco di New York è di gettare fango sulla famiglia del candidato democratico alla Casa Bianca per conto del presidente Trump. La missiva è firmata dai responsabiLi della campagna dell'ex vicepresidente americano ed è stata inviata ai ceo di Abc, Cbs, Nbc, Cnn e Fox News.(Di lunedì 30 settembre 2019)