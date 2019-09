Truffa Etruria,4 condanne 9 assoluzioni

Quattroe 9nel processo ad Arezzo del filone per,nell'ambito del crac di Banca. Tra i condannati direttori di filiali, tra gli assolti i dirigenti considerati la mente della vendita di titoli ai clienti senza informarli sui rischi. Le obbligazioni furono poi azzerate e i risparmiatori finirono per perdere tutto. L'accusa era di istigazione alla.Per lela motivazione è "perché il fatto non sussiste" o "per non aver commesso il fatto".(Di lunedì 30 settembre 2019)