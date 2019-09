Tecnico della tv trova un biglietto di S O S nascosto e riesce a salvare due ragazze

Andrea Barzagli torna alla Juventus : sarà collaboratore Tecnico della prima squadra : Andrea Barzagli torna alla Juventus. Dopo l'addio al calcio giocato nel mese di maggio, l'ex difensore è rientrato nel club bianconero ma in una veste del tutto nuova. Infatti farà parte dello staff tecnico dell'allenatore Maurizio Sarri. E così, a pochi mesi dalla sua ultima partita, Barzagli si accinge a ricoprire un ruolo del tutto inedito per lui nella società torinese. Da domani, 26 settembre, sarà presente all'allenamento della squadra, ...

Lazio - il provvedimento della dirigenza dopo la sfuriata di Immobile al Tecnico Inzaghi : La 4^ giornata del campionato di Serie A si è conclusa con il successo della Lazio davanti al pubblico amico contro il Parma, ad aprire le marcature è stato Ciro Immobile, poi il raddoppio di Marusic su perfetto assist da parte di Milinkovic-Savic. Non sono mancati i momenti di nervosismo, nel dettaglio sfuriata di Immobile al tecnico Simone Inzaghi dopo la sostituzione, l’attaccante ha dimostrato il malcontento per il cambio con ...

Fiorentina - Pradè consiglia Chiesa : Nardella parla di stadio e centro Tecnico : Bella prestazione della Fiorentina sabato pomeriggio contro la Juventus. I viola hanno giocato meglio dei bianconeri, ma hanno conquistato soltanto un punto, il primo in campionato. Ai microfoni di ‘Radio anch’io Sport’ su Rai Radio1 ha parlato Daniele Pradè: “Il futuro di Chiesa? Federico deve pensare al presente, si deve divertire ed è rientrato sorridente, è rientrato come un giocatore importante. deve riprendere ...

Battibecco tra Mancini ed il Ct della Finlandia? La risposta del Tecnico degli azzurri : “Il ct della Finlandia a fine partita? Ci siano solo salutati”, ha chiuso ogni polemica Roberto Mancini dopo successo con la Finlandia per 2-1 ai microfoni della Rai. “Un po’ di sofferenza c’è stata ma ce la siamo cercata da soli. Stavamo dominando la partita, poi abbiamo perso una palla che non dovevamo perdere, ma i ragazzi sono stati veramente bravi, complimenti ai ragazzi”, ha poi aggiunto Mancini. ...

Juventus - Sarri torna ‘parzialmente’ : il Tecnico guida parte della seduta odierna : torna, seppur parzialmente. Dopo i tre giorni di riposo concessi conseguentemente alla sfida contro il Napoli, la Juventus è tornata quest’oggi ad allenarsi. Maurizio Sarri, che si sta piano piano riprendendo dai problemi di salute, ha diretto parte della seduta odierna. I bianconeri, tranne chi è impegnato con le nazionali, si sono ritrovati questo pomeriggio alla Continassa, Higuain e Douglas Costa torneranno invece in gruppo ...

MotoGp - il direttore Tecnico della Honda svela : “il futuro di Lorenzo? Ecco cosa accadrà a breve…” : Il direttore tecnico di HRC ha parlato del futuro di Lorenzo, ammettendo come la Honda rimarrà al fianco del maiorchino in questo duro periodo E’ una stagione alquanto negativa per Jorge Lorenzo che, tra infortuni e cattive prestazioni, è rimasto ai margini del Mondiale 2019 di MotoGp. Alessandro La Rocca /LaPresse La Honda però non sembra decisa a mollare il proprio pilota, continuando a lavorare per permettergli di tornare ai ...

Caso Stramaccioni - il Tecnico precisa : “Il club sapeva della mia partenza” : Quello occorso ad Andrea Stramaccioni è diventato un vero e proprio Caso. La notizia di ieri mattina dell’impossibilità a lasciare l’Iran per un visto scaduto, poi la smentita della squadra che allena, l’Esteghlal. Ora, è lui stesso a voler fare chiarezza, con una nota inviata all’Ansa. “Il club sapeva della mia partenza per una breve vacanza in Italia. Al termine della partita di campionato con il Foolad, ...

Malattia Mihajlovic - il comunicato ufficiale della Fip sul Tecnico del Bologna : Malattia Mihajlovic – “Un grande esempio di forza di volonta’ e voglia di non arrendersi mai. Il presidente della Fip, Giovanni Petrucci, a nome di tutta la Nazionale azzurra in preparazione al Mondiale, ha fatto il piu’ sentito in bocca al lupo a Sinisa Mihajlovic, augurandogli ogni bene per la battaglia che il mister sta conducendo con grande coraggio”. E’ questo il comunicato ufficiale emesso dalla ...

Malattia Mihajlovic - il messaggio da brividi della moglie del Tecnico : Malattia Mihajlovic – Il tecnico Sinisa Mihajlovic si è presentato clamorosamente in panchina per la gara di campionato del Bologna sul campo del Verona, 1-1 il risultato finale, il tecnico sta lottando contro la leucemia. Nelle ultime ore è arrivato un messaggio di Arianna Rapaccioni, consorte dell’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic. “I guerrieri si riconoscono da lontano. My Love”, ha scritto su Instagram, ...