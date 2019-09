Rambo 2 | Sylvester Stallone torna in Vietnam | trama | cast e curiosità

Fonte : tvzap.kataweb

(Di lunedì 30 settembre 2019) Uno dei film più famosi, citati e parodiati di tutti gli anni Ottanta.2 – La vendetta (1985) è il seguito delle avventure del reduce delinterpretato da: la pellicola, diretta da George Pan Cosmatos e scritta anche dallo stessoin tv lunedì 30 settembre in prima serata su Italia 1.2 trailerJohn, condanato per i fatti raccontati in, è ai lavori forzati in un penitenziario; condannato all’ergastolo, viene fatto scarcerare dal colonnello Trautman perre nel nord delper una nuova missione. La sua missione consiste nel cercare delle prove fotografiche della presenza di prigionieri statunitensi in alcuni campi militari.accetta, anche perché potrebbe riottenere la libertà in cambio. Inincontra Marshall Murdock, burocrate americano, comandante delle operazioni speciali ...

