Panchine Serie A | ultimatum per 4 allenatori | la situazione ed i sostituti per Milan

(Di lunedì 30 settembre 2019)A – In attesa del posticipo di stasera tra Parma e Torino si può effettuare un bilancio sulla 6^ giornata del campionato diA, sono arrivate importanti indicazioni soprattutto sulle posizioni deglia rischio. Il turno si è aperto con la vittoria della Juventusa davanti al pubblico amico contro la Spal, 2-0 il risultato finale grazie alle reti siglate da Pjanic e da Cristiano Ronaldo, poco dopo la risposta dell’Inter che ha avuto la meglio della Sampdoria con una partita ben condotta e che si è conclusa sul punteggio di 1-3. Spettacolo dell’Atalanta che ha dominato in lungo ed in largo sul campo del Sassuolo, domenica il riscatto del Napoli che ha vinto contro il Brescia, ok Udinese e Lazio, blitz della Roma sul campo del Lecce, pareggio nello scontro salvezza tra Verona e Cagliari, tonfo delcontro una bella Fiorentina. Alta ...

