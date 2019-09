Milano | resta in carcere l’uomo accusato di aver molestato una 17enne sul tram Ha

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2019)no chiuse le porte delper il 24enne che sabato mattina ha prima minacciato con una mannaia e poiuna ragazza di 17 anni su undi. La ragazza era però riuscita a liberarsi dal suo aggressore e scendere alla fermata in viale Zara, angolo viale Marche. Il 24enne, sceso anche lui, ha inseguito la giovane prima di essere stato fermato da un’altra passeggera che, assistendo alla scena, è intervenuta in soccorso alla giovane. La donna poi ha allertato le polizia. Il pm diAdriano Scudieri ha richiesto, con l’accusa di violenza sessuale, la convalida del fermo e la custodia cautelare in. Secondo i primi accertamenti, il 24enne ha precedenti per danneggiamenti, ma non per violenza sessuale. L'articoloinl’uomodiunasul. Ha precedenti per danneggiamento proviene da Il ...

