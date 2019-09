L’aggiornamento con le patch di sicurezza di ottobre è in rilascio per Samsung Galaxy A50

L’aggiornamento a EMUI 10 beta con Android 10 rilasciato per la serie Huawei Mate 20 in Cina : Dalla Cina arriva la notizia del rilascio da parte di Huawei di EMUI 10 beta con Android 10 per gli smartphone della serie Huawei Mate 20 L'articolo L’aggiornamento a EMUI 10 beta con Android 10 rilasciato per la serie Huawei Mate 20 in Cina proviene da TuttoAndroid.

L’aggiornamento Android 10 per Android TV verrà lanciato entro il 2019 con un nuovo kit di sviluppo : Google ha rilasciato molte nuove informazioni all'IBC 2019 tra cui una roadmap per il futuro di Android TV e un nuovo dongle per gli sviluppatori. Secondo i rappresentanti di Google, l'aggiornamento di Android 10 per Android TV sarà rilasciato entro la fine del 2019 insieme al nuovo kit di sviluppo ADT-3. L'articolo L’aggiornamento Android 10 per Android TV verrà lanciato entro il 2019 con un nuovo kit di sviluppo proviene da TuttoAndroid.

Almeno 19 vulnerabilità importanti risolte per i Samsung Galaxy con L’aggiornamento di settembre : La tradizione continua ed anche questo mese abbiamo in anteprima le novità previste per i Samsung Galaxy con il solito aggiornamento mensile. Ci sono device come il Galaxy S7 che solo in questi giorni hanno iniziato a toccare con mano il firmware di agosto, come avrete notato dal nostro articolo di qualche giorno fa, ma questo mercoledì è possibile soffermarsi sulle specifiche della patch di settembre. Fermo restando che il pacchetto software ...

Il peso inganna con L’aggiornamento di agosto per Huawei P20 e P20 Pro : focus sulla B328 : Stanno arrivando alcune segnalazioni anche dagli utenti che hanno deciso di acquistare un Huawei P20 o un P20 Pro, oggi 2 settembre, a proposito delle tanto attese patch di agosto. Si tratta di un doppio upgrade legato alla sigla B328, con cui potremo toccare con mano un firmware molto pesante. Discorso diverso, almeno all'apparenza, rispetto a quanto abbiamo notato con Huawei P20 Lite e Mate 20 Lite tramite l'approfondimento portato alla ...

Huawei P Smart 2019 sta ricevendo L’aggiornamento con la EMUI 9.1 e le patch di sicurezza di luglio 2019 : Huawei P Smart 2019 sta ricevendo l'aggiornamento software con la nuova EMUI 9.1 e le patch di sicurezza relative al mese di luglio 2019. L'articolo Huawei P Smart 2019 sta ricevendo l’aggiornamento con la EMUI 9.1 e le patch di sicurezza di luglio 2019 proviene da TuttoAndroid.