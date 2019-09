Fonte : oasport

(Di lunedì 30 settembre 2019) Non si placa l’eco di quanto successo ieri durante il GP di Russia 2019, la discutibile strategia dellaha fatto parlare a lungo e sull’argomento è intervenuto anche Helmut, punto di riferimento della Red Bull che ha supportato Sebastian. Il tedesco si trovava al comando della gara dopo una partenza a razzo dal terzo posto, Charles Leclerc ha poi chiesto che gli venisse restituito il primo posto e il muretto ha richiamato ai box lo stessoche poi al rientro in pista si è dovuto ritirare a causa di un problema al motore. Risultato? Doppietta Mercedes e il monegasco soltanto terzo.hato apertamente la Scuderia di Maranello in un’intervista concessa ad Auto Bild e ha difeso il pilota che con la Red Bull vinse quattro titoli iridati: “Lanon ha vinto sebbene avesse le due monoposto più, ha sacrificato...

OA_Sport : F1, Helmutt Marko attacca la Ferrari: “Hanno perso con la macchina più veloce. Vettel deve cambiare squadra” -