C’è arbitro e arbitro | l’arbitrato nel calcio per la risoluzione delle controversie

Fonte : calcioefinanza

(Di lunedì 30 settembre 2019) In ambito calcistico, quando si pensa all’, viene spontaneo immaginare il direttore di gara, la “giacchetta nera” che dirige gli incontri, fischia i falli, decide se è goal oppure no… Eppure, c’è undiverso da quelli che siamo abituati a vedere allo stadio o in tv: è l’che decide letra calciatori … L'articolo C’ènelper laè stato realizzato dae Finanza -e finanza: notizie e analisi sul business del

chedisagio : 'Non c'è spazio per lui nel nostro club'. Il West Ham espelle a vita un tifoso colpevole di razzismo. Non hanno asp… - Luipez2 : @LucaMarelli72 Secondo lei è giusto che Koulibaly prenda due giornate per aver detto qualcosa all'arbitro e poi i g… - 107dff39e15f428 : @PinoVaccaro77 Tra lui e un grande arbitro c'è davvero un ' Abisso ' !!! ?????? -