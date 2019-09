Uomo va in un bagno pubblico con la sigaretta accesa | esplode il bagno | danni gravissimi

Fonte : baritalianews

(Di domenica 29 settembre 2019) Unera per strada e aveva bisogno del. E’ così entrato in uncon lache, a contatto con il metano presente nel, ha causato un’esplosione gravissima. Tutte le persone che erano li vicino non hanno capito subito cosa fosse accaduto e sono tutti fuggiti urlando. Poi è uscito l’sotto choc che barcollava e aveva uno sguardo perso nel vuoto. L’ha riportatoagli organo genitali e all’ano. E’ stato subito soccorso e trasportato presso il Anokye Okomfo Teaching Hospital dove è stato medicato. Questa vicenda è accaduta nel Ghana ed è stata riportata dal sito Morning Star . All’inizio si era pensato ad un attentato ma poi le autorità hanno indagato e hanno scoperto l’origine dell’esplosione ricostruendo quanto accaduto. Anche il quotidiano ghanese People and Places ha riportato la notizia ...

fabiogalli61 : amami subito! o uomo in costume da bagno! ??? - offerta_sport : Calvin Klein Medium Drawstring Costume da Bagno, Rosa (Phlox Pink 658), M Uomo ?? Ora: 31.36€ | Prima: 56.00€ ?? Pre… - Exxxxhibicioni1 : RT @FourRM95: Ed è arrivata la fatidica foto dal bagno. #Nudismo #Nudism #Man #Uomo #Cazzo #Cock #Dick -