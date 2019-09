Il Var annulla il gol di Manolas e Ancelotti spia

LIVE Napoli-Brescia 1-0 - Serie A in DIRETTA : vantaggio immediato dei partenopei! Il Var annulla il raddoppio a Manolas : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 26′ Fallo duro di Allan: Manganiello lascia correre con Tonali a terra. 25′ Buon recupero di Martella dopo aver perso palla: Mertens ha qualche problema al ginocchio. 23′ Ancora un anticipo di Chancellor su Llorente: il Napoli continua ad attaccare senza sosta. 21′ Che azione del Napoli! Mertens e Llorente dialogano di prima ma il Brescia riesce a salvarsi con ...

Live Parma-Juventus 0-1 : Var annulla il raddoppio di Ronaldo : Prende il via questo pomeriggio alle ore 18 il campionato di Serie A 2019/2020 con la sfida del Tardini tra il Parma ed i campioni d'Italia della Juventus, favorita d'obbligo per la conquista...

VIDEO Cristiano Ronaldo - gol annullato in Parma-Juventus : fuorigioco millimetrico - interviene il Var : Cristiano Ronaldo ha segnato il primo gol stagionale in chiusura del primo tempo di Parma-Juventus ma la rete siglata da CR7 non è stata convalidata, annullata dal VAR per un fuorigioco davvero millimetrico che ha impedito al fuoriclasse portoghese di festeggiare. L’attaccante aveva messo a segno il doppio vantaggio (0-2) per i bianconeri che invece si sono dovuti accontentare di andare negli spogliatoi sullo 0-1 grazie a Giorgio ...

Parma-Juventus 0-1 Diretta Il Var annulla il gol a Ronaldo : Prende il via questo pomeriggio alle ore 18 il campionato di Serie A 2019/2020 con la sfida del Tardini tra il Parma ed i campioni d'Italia della Juventus, favorita d'obbligo per la conquista...

City-Tottenham - è successo di nuovo : la Var annulla gol ai Citizens allo scadere - finisce 2-2 [FOTO] : City-Tottenham, è successo di nuovo. Il big match di Premier League si è concluso sul 2-2 ma, così come nel ritorno della semifinale dell’ultima Champions, urlo strozzato in gola per la squadra di Guardiola, che si è vista annullare dal Var una rete al 92′ di Gabriel Jesus per un fallo di mano La gara che si infiamma fra il 20′ e il 23′, col botta e risposta fra Sterling e Lamela: stacco vincente ...

Il Napoli : “Il Var avrebbe annullato il gol in fuorigioco del Barcellona” : Il Napoli non ci sta. Dopo la sconfitta per 4-0 contro il Barcellona il club commenta sul sito la partita. Scrive che il risultato, anche se netto, va comunque riportato alle contingenze. E cioè ai due gol in fuorigioco segnati dagli spagnoli. Il primo, soprattutto, scrive il club, sarebbe stato annullato dal Var per netto fuorigioco di Griezmann prima che Suarez insaccasse. Ma anche sul secondo gravano sospetti. Dopo i due episodi il cammino ...

Il Napoli : “Il Var avrebbe annullato i gol in fuorigioco del Barcellona” : Il Napoli non ci sta. Dopo la sconfitta per 4-0 contro il Barcellona il club commenta sul sito la partita. Scrive che il risultato, anche se netto, va comunque riportato alle contingenze. E cioè ai due gol in fuorigioco segnati dagli spagnoli. Il primo, soprattutto, scrive il club, sarebbe stato annullato dal Var per netto fuorigioco di Griezmann prima che Suarez insaccasse. Ma anche sul secondo gravano sospetti. Dopo i due episodi il cammino ...