Taranto | controlli da record | tolti 118 punti in un solo giorno

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 28 settembre 2019) Emanuela Carucci L'iniziativa, svolta con il supporto della commissione europea, si inserisce nel quadro della "Settimana Europea della Mobilità" con lo scopo di ottenere una giornata "a zero vittime sulle strade" Un'operazione da guinness dei primati quella della sezione di polizia stradale a: in unsono stati detratti 118dalle patenti di guida. È il pesante bilancio del capoluogo pugliese nella giornata, il 26 settembre scorso, dedicata alla sicurezza stradale "Edward" (European Day Without a Road Death) promossa dal network europeo delle polizie stradali chiamato "Tispol". In linea con la giornata, la polizia stradale diha predisposto, sull'intero territorio provinciale, dei servizi di controllo per la riduzione delle principali cause di incidenti stradali: l'elevata velocità, il mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza e l’uso dei ...

