Lucio Battisti da mezzanotte sbarca online | le canzoni con Mogol su Spotify e altre

Lucio Battisti finalmente online : arrivano pure i brani con Mogol : Dalla mezzanotte e un minuto del 29 settembre (data non casuale), le canzoni di Lucio Battisti con Mogol saranno disponibili sulle piattaforme online distribuite da Sony Music. È la fine di una battaglia durata anni per consentire anche alle nuove generazioni di conoscere fino in fondo il repertorio di uno dei più grandi artisti italiani di sempre. Fino al 28 settembre 2019, infatti, le canzoni di Lucio Battisti, dai Giardini di Marzo a Pensieri ...

Da domani le canzoni di Lucio Battisti e Mogol saranno disponibili sulle piattaforme di musica in streaming : A partire da domenica 29 settembre le canzoni più famose e apprezzate di Lucio Battisti saranno disponibili sulle principali piattaforme di musica in streaming, dopo una lunga e travagliata vicenda che aveva reso praticamente impossibile l’ascolto online degli album realizzati

Un Lucio Battisti rinnovato "Masters" lucida il repertorio - : Ferruccio Gattuso Esce il secondo volume con 48 brani «restaurati» Su tutti spicca il rock di «Insieme a te sto bene» Altre quarantotto. Sono le canzoni di Lucio Battisti - rimasterizzate in veste inedita, più vicina alle sonorità attuali - che si aggiungono alle sessanta già pubblicate due anni fa e che vanno sotto il titolo di Masters. Il Vol.2 è da oggi nei negozi e mai formula fu più aderente alla realtà: Lucio Battisti, infatti, ...

Techetechetè - nella puntata del 10 settembre su Rai 1 c'è Lucio Battisti : Lucio Battisti è il grande protagonista dei filmati che andranno a comporre la puntata di Techetechetè, in onda su Rai 1 nella serata di martedì 10 settembre. L'ormai popolare trasmissione del primo canale Rai rende omaggio a uno dei cantanti più amati del panorama musicale italiano, un interprete apprezzato trasversalmente da uomini e donne e un personaggio che ha lasciato sicuramente delle tracce indelebili del suo passaggio. Insieme al ...

21 anni senza Lucio Battisti - il ricordo della nipote Lara : “Rimanemmo stravolti” : 21 anni senza Lucio Battisti ma un'eternità per ricordarlo con la forte influenza che la sua musica ha esercitato sul nostro lessico. Da quando il cantante di Poggio Bustone ha messo piede sulla Terra ci siamo appropriati delle sue locuzioni: "Mi ritorni in mente", "Lo scopriremo solo vivendo", "Mare nero", "Tu chiamale, se vuoi, emozioni", "Ma non dovevamo vederci più?" e tante altre. Era il 9 settembre 1998: un bollettino medico tenuto ...

Lucio Battisti/ La battaglia legale tra Mogol e la moglie Grazia Letizia Veronese : Lucio Battisti e la sua musica ancora oggetto di contesa tra la moglie Grazia e Giulio Rapetti Mogol. Sullo sfondo la storia di un antidivo.

Mogol - Giulio Rapetti/ Quel sodalizio con Lucio Battisti finito per la ripartizione dei diritti d'autore : Mogol, il noto paroliere ha vissuto un sodalizio di incredibile profitto insieme a Lucio Battisti. Ecco come i due si sono incontrati

Lucio Battisti/ Quella volta che disse 'no' ai Beatles... : Lucio Battisti, Una serata bella per te, mogol! L'artista ha lasciato un segno indelebile nella cultura musicale del nostro paese e sarà ricordato nell'evento dedicato a Mogol.