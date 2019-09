Fenomeno TikTok | i segreti dell’app dei record | “Oltre il lip sync | siamo una fabbrica di

Fonte : repubblica

(Di sabato 28 settembre 2019) Ad agosto è stata la piattaforma più scaricata nel mondo e mentre il pubblico si allarga e l’età sale arrivano celebrità come Fiorello e Michelle Hunziker, brand e organizzazioni. L’intervista col capo europeo

NuovoUniverso : #Tecnologia #Musically #NormannoPisani #sociallog #TikTok Fenomeno TikTok, i segreti dell’app dei record: “Oltre il… - vinceraffa : Un pó per restare al passo con i giovanissimi, un po’ per capirne il fenomeno e ancora un altro po’ per vedere se e… - TheFabioBetti : Il Sole 24 ORE Marketing parla del fenomeno TikTok e delle sue star: Virginia Montemaggi, Gianmarco Zagato, Rosalba… -