Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 settembre 2019) di Sandy Fiabane A ogni dibattito c’è sempre qualche webete (grazie Mentana) che commenta “nonquesti i problemi dell’itaGlia”. Sì, sottolinea volutamente l’errore, a petto gonfio, pieno di stima per la propria originalità. La sentenza della Consulta sul processo a Marco Cappato è definibile solo come “di”. Non è, perché siamo proprio indietro anni luce dalin tema di bioin questo Paese – lo stesso Paese, per inciso, nel quale buona parte della rappresentanza politica appoggia manifestazioni con i feti di gomma. Così, per dire. Sidi un traguardo che, oltretutto, ha sottilmente ironizzato su un Parlamento cuor di leone incapace di prendere atto di situazioni concrete, reali, che necessitano di interventi urgenti, pur di non colpire la sensibilità di una parte dell’opinione pubblica. Anche se questa cosa della sensibilità fatico a capirla, ...

ilfattoblog : Etica e ambiente non sono temi secondari: si tratta di civiltà. Altro che progresso - Noovyis : (Etica e ambiente non sono temi secondari: si tratta di civiltà. Altro che progresso) Playhitmusic - - alexfelici : RT @DavideFalchieri: Ciao @GretaThunberg io sono con te. Dillo venerdì ai tuoi coetanei che per salvaguardare l’ambiente è meglio rinunciar… -