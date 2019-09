Dissi mai con un calciatore La Nargi si ricrede e sposerà Matri

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 28 settembre 2019) Serena Granato Nella nuova puntata di Verissimo, Federicae Alessandrohanno dichiarato che intendono sposarsi, dopo essere giunti al primo decennale della loro unione Il nuovo appuntamento televisivo di Verissimo ha visto protagonisti Federicae Alessandro, che si sono detti felicemente innamorati al pubblico di Canale 5. La love-story della coppia procede a gonfie vele e i due vip hanno voluto concedere un'intervista esclusiva a Silvia Toffanin, in concomitanza della celebrazione del loro primo decennale di unione. Federica, già mamma di due bambine avute dall'attaccante del Brescia, Sofia nata nel 2016 e Beatrice nata nel 2019, non esclude la possibilità che possa provare ad avere un maschietto in futuro. "Terzo figlio? Più in là vedremo…", ha dichiarato l'ex velina di Striscia la notizia, Federica, a Verissimo. In disaccordo rispetto ...

