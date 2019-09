Uomini e Donne oggi | prima grave segnalazione al Trono Classico

Ciclismo - Mondiali 2019 : tutti gli italiani in gara oggi. Ci provano le donne jrs e gli Uomini under 23 : Due titoli e sei medaglie in palio in questa giornata intensissima ai Mondiali di Ciclismo nello Yorkshire. Si assegnano infatti le maglie iridate per la prova in linea juniores al femminile, al mattino, poi nel pomeriggio quella per la prova in linea under 23 maschile. Andiamo a scoprire tutti gli azzurri impegnati: a caccia ovviamente di un sogno. Mondiali Ciclismo 2019, gli azzurri impegnati in gara oggi Prova in linea juniores donne 28 ...

Anticipazioni Uomini e donne del 27 settembre : arriva una segnalazione su Javier : Archiviate le tre puntate dedicate al Trono Over di Uomini e donne, oggi 27 settembre sarà il turno del Trono Classico e delle vicende di Giulio Raselli, Alessandro Zarino, Giulia Quattrociocche e Sara Tozzi. I due tronisti si contenderanno la bella corteggiatrice Veronica, che continuerà a non dichiararsi per l'uno o per l'altro. Il fatto finirà per spazientire soprattutto Raselli mentre le cose sembreranno andare per il meglio nell'esterna con ...

Anticipazioni Uomini e donne : scatta il bacio tra Ida e Armando - Riccardo non ha parole : Dalle Anticipazioni riguardanti le prossime puntate di Uomini e donne giungono sostanziose novità. La puntata del trono over registrata martedì 24 settembre si preannuncia ricca di colpi di scena per i telespettatori che da anni seguono la trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi. Nei dettagli, possiamo già annunciarvi che i partecipanti più discussi saranno Riccardo Guarnieri e Ida Platano, i quali si rivedranno al centro dello studio per ...

Uomini e Donne : Tina Cipollari sarà seguita da una nutrizionista per perdere qualche chilo : Tina Cipollari non ha mai negato di essere una donna in carne, molto formosa e anche con qualche chilo di troppo. Ha sempre confessato di essere una buongustaia e spesso dietro le quinte di Uomini e Donne è stata beccata mentre era intenta a fare un sostanzioso spuntino. In molti, nel corso degli anni e delle puntate le hanno fatto apprezzamenti e complimenti sul suo aspetto fisico e sulle sue morbide forme. Quest'anno, durante la prima puntata ...

“Ero ubriaco. Maria De Filippi reagì così”. Gianni Sperti : la confessione choc su Uomini e Donne : Dopo la pausa estiva, l’opinionista di Canale 5 Gianni Sperti, è tornato negli studi Uomini e Donne. L’ex ballerino ha rilasciato un’intervista al settimanale ”Uomini e Donne Magazine” e ha raccontato qualche aneddoto sul programma e sulla sua vita privata. La nuova stagione di Uomini e Donne è ricominciata e la settimana scorsa sono stati presentati i quattro nuovi tronisti che siederanno nella poltrona rossa in cerca della loro anima gemella; ...

Uomini e Donne - ex tronista con la droga durante un’esterna : “Me l’ha messa nelle scarpe” : Dopo Giulia De Lellis anche Valentina Dallari (ex volto di Uomini e Donne) è uscita con il suo libro. Il titolo ”Non mi sono mai piaciuta” è un’autobiografia. Un rapporto con il corpo che un tempo non era proprio facile visto che la ragazza ha dovuto affrontare un periodo molto difficile a causa dell’anoressia. Ora, però, Valentina sta bene ed è proprio tramite questo libro, oltre che a raccontare quel terribile momento, vuole lanciare un ...

Uomini e donne oggi : TINA CIPOLLARI opinionista della sfilata : La terza puntata della settimana di Uomini e donne, andata in onda oggi e riservata alle dinamiche del trono over, ha visto protagonista la famosa sfilata, il cui tema era “la più seducente del reame”. Prima però di affrontare la passerella, è bene segnalare che è iniziata una nuova conoscenza tra due ultimi arrivati nella trasmissione: Loredana e Raimondo. I due dicono di essersi sentiti negli ultimi giorni e che presto organizzeranno ...

Uomini e donne - agguato ad Anna Tedesco : si trova in studio Gianni Sperti - la prende malissimo : Dopo una lunga assenza, Anna Tedesco è tornata a sedere nel parterre del programma di Maria De Filippi a Uomini e donne, in onda su Canale 5. Tuttavia la sua presenza ha lasciato spiacevolmente spiazzato l'opinionista Gianni Sperti, con il quale in passato, la dama aveva avuto numerosi battibecchi.

Uomini e Donne - Tina alza il vestito alla 'Marilyn' di Gemma (VIDEO) : Lo hanno visto tutti e parliamo chiaramente del momento trash avvenuto durante la sfilata di Uomini e Donne Over andata in onda oggi pomeriggio. La tematica aveva al centro La più seducente del reame. Dalle anticipazioni della settimana scorsa lo avevamo già dedotto, Gemma ha scelto un abito che voleva rendere omaggio alla sensualità dell'unica e iconica Marilyn Monroe. Uomini e Donne, Gemma-Marilyn ...

Uomini e Donne - Gianni Sperti e la confessione su Paola Barale : "Quel giorno avevo bevuto troppo - così..." : Era il 2001 quando Gianni Sperti vestì per la prima volta il ruolo di opinionista nel celebre programma di Canale 5 di Maria De Filippi Uomini e Donne. A distanza di 18 anni, il vicino di seduta di Tina Cipollari ha raccontato cosa accadde, o meglio non accadde, quella prima volta, in un'intervista

Uomini e Donne - Valentina Dallari svela un retroscena choc avvenuto in esterna con Andrea Melchiorre : La deejay bolognese confessa di aver ricevuto della droga dal corteggiatore durante una loro esterna.

Anticipazioni Uomini e Donne : Sara Tozzi Abbandona il Trono Classico! : Anticipazioni Uomini e Donne Classico: Colpo di scena, Sara Tozzi ha Abbandonato il Trono. Maria De Filippi si burla dei telespettatori! Ecco perchè! Anticipazioni Uomini e Donne Classico: Sara Tozzi Abbandona il Trono perchè ancora innamorata del suo ex fidanzato. Alessandro irritato dal comportamento di Veronica. La pretendente si dichiara per lui, ma nessuno le crede! Negli studi Mediaset, si sono da poco concluse le nuove Anticipazioni ...

Gemma Galgani censurata a Uomini e Donne : Maria De Filippi spiazzata : Uomini e Donne, Gemma Galgani dà scandalo: arriva la censura Nella puntata odierna di Uomini e Donne Over a far molto parlare è stata ancora una volta Gemma Galgani, ma stavolta non per la sua travagliata vita amorosa. Cos’è successo? In pratica la donna, durante la sfilata, ha deciso di vestirsi come Marilyn Monroe. Ma non è finita qua perchè ha chiesto alla redazione del dating di mettere un buco sulla passerella, dal quale possa ...

Uomini e donne - Gianni Sperti : "Saltai la prima puntata di Uomini e donne perché la sera prima bevvi troppo - Maria reagì così..." : Intervistato dal magazine di Uomini e donne, Gianni Sperti non si è sbilanciato sui nuovi tronisti, spiegando però di sentirsi più vicino, "per modi di fare, ad Alessandro e Sara". L'opinionista del programma di Canale 5 si è poi espresso sull'eterna tensione che caratterizza il rapporto tra Tina e Gemma:Loro si odiano e anche quest’anno hanno ripreso a discutere molto animatamente. Intanto io rido, perché mi fanno divertire. Non penso sarà ...