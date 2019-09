Pomeriggio 5 | Orlando Portento sulla ex moglie Angela Cavagna | “Sta col cul* a mollo | è

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2019), il “creatore” del Ticcheballacche, è stato ospite nel salotto di5. E la conversazione con la conduttrice e gli ospiti in studio non si è svolta proprio in modo tranquillo. Barbara D’Urso lo ha accolto in studio spiegando i motivi della sua presenza: stando alle dichiarazioni di, la exgli avrebbe tolto tutto e lui sarebbe costretto a vivere con poche centinaia di euro. “Basta – ha attaccato– è venuta qui da te in trasmissione a dire “sono milionaria, c’ho un milionario, ho una villa di 700 stanze, 400 piscine”. E’ sempre col cu** a bagno, è grassa, mangia…“. E qui è arrivata la prima interruzione della D’Urso: “Ma perché devi parlare così?”. A quel puntoha messo in discussione la presunta ricchezza della exe il ...

