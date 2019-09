Ora a Roma hanno un problema | Fonseca si è troppo italianizzato

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 27 settembre 2019) Non è facile per uno straniero fare l’allenatore in Italia. Appena arrivi, se esprimi concetti in linea sei immediatamente investito dalla regina delle critiche: “non capisce il calcio italiano”. L’elenco è lungo. L’ultimo è Paulotecnico della. Portoghese, arrivato dallo Shakhtar Donetsk. Lui ha provato immediatamente a sottrarsi questo percorso obbligato. Dopo averla sfangata nel derby pareggiato in maniera fortunosa, ha dichiarato urbi et orbi di voler convertirsi all’italianità. E dopo che la suaha vinto a Bologna – in realtà con gol all’ultimo minuto – la sua italianizzazione è stata benedetta da media e tifosi. Adesso, però, succede che la suaè stata sconfitta in casa dall’Atalanta e soprattutto che la squadra di Gasperini ha messo sotto i giallorossi sul piano del gioco. Oggi il dibattito si è invertito. ...

matteosalvinimi : Tra un quarto d’ora in diretta sulla mia pagina Facebook, se ci siete! Migliaia di persone incontrate anche questa… - matteosalvinimi : #Salvini: non vedo l’ora che il sindaco di Roma non si chiami più “Raggi” di cognome. Ora la Capitale è nella morsa… - PaolaTavernaM5S : In bocca al lupo e buon lavoro ai nuovi assessori dell'amministrazione comunale di Roma, Veronica Mammì, Valentina… -